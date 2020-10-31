Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İzmir depremi mesajı

Bakan Akar: "İzmir’de meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kurtarma çalışmaları süren enkaz altındaki vatandaşlarımızın da sağ salim kurtarılmasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir'deki depreme ilişkin, "Devletimizin tüm kurum-kuruluşları gibi MSB de İzmirli hemşehrilerimizin emrindedir" dedi.



Bakan Akar, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Akar, "İzmir’de meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kurtarma çalışmaları süren enkaz altındaki vatandaşlarımızın da sağ salim kurtarılmasını temenni ediyoruz. Devletimizin tüm kurum/kuruluşları gibi MSB de İzmirli hemşehrilerimizin emrindedir. Devletimiz ve milletimiz el birliğiyle bu felaketin yaralarını hızlıca saracaktır. Başta depremden etkilenen İzmirli hemşehrilerimiz olmak üzere tüm milletimize geçmiş olsun" dedi.