Millî Savunma Bakanı Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda

Haberin Devamı

NATO Savunma Bakanları Toplantısı ikinci gününde devam ediyor. Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan NATO karargahında düzenlenen toplantıda Türkiye’yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil ediyor. Toplantı salonunda Bakan Güler, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile ayaküstü sohbet etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açılış konuşmasında, “Sabah oturumumuz, gelecek ay ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’ne hazırlanırken, caydırıcılık ve savunma gündemimize odaklanacak. Savunma planlarımızın sağlam ve uygulamaya hazır olmasını sağlamaya yönelik ilerlememizi ele alacağız. Hem kendi savunmamız için hem de Ukrayna'yı desteklemeye devam etmek için ihtiyaç duyulan kritik ihtiyaçların karşılanması sağlamak amacıyla savunma sanayi üretimini görüşeceğiz. Aynı zamanda Ukrayna'ya yönelik NATO güvenlik yardımı ve eğitim planını da sonuçlandıracağız” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı