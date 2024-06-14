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Millî Savunma Bakanı Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda

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#Millî Savunma Bakanı#Yaşar Güler#NATO
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 12:22

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ikinci ve son gününde ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ve mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

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NATO Savunma Bakanları Toplantısı ikinci gününde devam ediyor. Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan NATO karargahında düzenlenen toplantıda Türkiye’yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil ediyor. Toplantı salonunda Bakan Güler, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile ayaküstü sohbet etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açılış konuşmasında, “Sabah oturumumuz, gelecek ay ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’ne hazırlanırken, caydırıcılık ve savunma gündemimize odaklanacak. Savunma planlarımızın sağlam ve uygulamaya hazır olmasını sağlamaya yönelik ilerlememizi ele alacağız. Hem kendi savunmamız için hem de Ukrayna'yı desteklemeye devam etmek için ihtiyaç duyulan kritik ihtiyaçların karşılanması sağlamak amacıyla savunma sanayi üretimini görüşeceğiz. Aynı zamanda Ukrayna'ya yönelik NATO güvenlik yardımı ve eğitim planını da sonuçlandıracağız” ifadelerini kullandı.

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Millî Savunma Bakanı Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısında

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#Millî Savunma Bakanı#Yaşar Güler#NATO

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