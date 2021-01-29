‘Militan’dan kastım devletin tarafsızlığı’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve ekibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. İki siyasetçi görüşmelerinde ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e (GPS) geçiş hazırlığı için işbirliği kararı aldı.

‘BU ÇOK ÖNEMLİ BİR KARAR’

CHP Genel Merkezi’ndeki ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, “Bu çok önemli bir karar. Çünkü toplumun yüzde 58’i var olan sistemden memnun değil, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi istiyor. Dolayısıyla toplumun önüne ana ilkeleri koymak çok önemli” diye konuştu. Babacan da, “Toplumsal mutabakat ile işleyen bir süreç olması gerektiğine inanıyoruz” dedi. Kılıçdaroğlu ve Babacan sistem değişikliğine yönelik vizyon belgesiyle ilgili takvim belirlemediklerini, iki partiden heyetlerin ilkeleri ve takvimi oluştururken uzman akademisyenler ile sivil toplum kuruluşlarıyla da görüşeceklerini vurguladı.

DEVLETİ POLİTİZE ETMESİNLER

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce kendisinin dile getirdiği ‘militan’ sözü nedeniyle kamu yöneticilerine dava açması çağrısına da şu karşılğı verdi: “Sözlüğe bakıldığı zaman militan, ‘Belirli bir düşünceyi savunan kişi’ demektir. Bizim burada kastettiğimiz, devletin vatandaşlarına karşı tarafsızlığıdır. Devlet memuru siyasetle uğraşmaz; valiler, kaymakamlar tarafsızdırlar, devleti temsil ederler. Devlet memurlarını belirli bir siyasi partinin elemanı haline getirirseniz onu militanlaştırmış olursunuz. Sayın Erdoğan’ın ‘Bütün valiler dava açsın’ demesi, ‘Bütün valiler benim emrimdedir, dolayısıyla ben talimat veriyorum’ demektir. Bir partinin genel başkanının talebinin bütün valiler tarafından yerine getirilmesi demektir. Devleti politize etmesinler, kamu görevlilerini politize etmesinler.

Z KUŞAĞI ÖNÜNDE TARTIŞALIM

Sayın Erdoğan kendisine güveniyorsa Z kuşağının önünde oturup tartışalım. Z kuşağına ben güveniyorum. Asla ve asla çekinmiyorum. Erdoğan benim (SSK’da) genel müdürlük yaptığım dönemle ilgili bir müfettiş ordusu da görevlendirdi, ama 5 kuruş bulamadılar. Bulsaydı zaten kıyameti koparırdı. Sosyal güvenlik kurumları ticari kurum değildir, dünyanın her tarafında açık verirler.

O BANA 20 SORU SORSUN

(Erdoğan’ın ‘Adamcağız’ sözü) Çocukça değerlendiriyorum. Devleti yönetmesini bilmeyen kişi kullandığı sözcüklere dikkat etmelidir. Erdoğan’ın derdi ne? CHP. Çünkü tahammül edemiyor doğruları dinlemeye. İstediği şeyi söylesin bana. Ama korkmasın da. Bir sürü TV kanalı var, tartışalım. O bana 20 soru sorsun, ben 5 soru soracağım.”

RABİA YAPARAK ELEŞTİRDİ





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’la görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, ‘militan’ tartışmalarıyla ilgili bir soruyu, rabia işareti yaparak, “Eğer bir Milli Eğitim Müdürü İhvan’ın yaptığı bu hareketi arkasındaki panoya koyup, böyle bir fotoğraf veriyorsa, bu kişi devlet memuru değildir. Devlet memuru, valiler, kaymakamlar siyasetle uğraşmaz” sözleriyle cevapladı. (◊ Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)