Milet Antik Kenti'nde filozofların yaşadığı ev ve sokak gün yüzüne çıkarıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bebeklere koronavirüs aşısı iddiası Sağlık Bakanlığından açıklamaBebeklere koronavirüs aşısı iddiası! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama#Koronavirüs
Türk Pogba Ozan Tufan için çarpıcı analiz... Olağanüstü...Türk Pogba! Ozan Tufan için çarpıcı analiz... "Olağanüstü..."#Ozan Tufan
Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi! Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...#Skandal
Cumhurbaşkanı Erdoğandan çarpıcı açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
6 ay sonra değişti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı6 ay sonra değişti! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Faiz Kararı
Emre Demir resmen Barcelonada Bonservisi ve serbest kalma bedeli...Emre Demir resmen Barcelona'da! Bonservisi ve serbest kalma bedeli...#Emre Demir
Bakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedimBakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedim#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Canlı | Konyada 2 gol ve kırmızı kart Skor...Canlı | Konya'da 2 gol ve kırmızı kart! Skor...#Konyaspor
Mansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlamasıMansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlaması #Mübariz Mansimov
Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclise sunulacak Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak! Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...#Vergi Mükellefleri
Uğur Şahinden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin'den flaş aşı açıklaması#Uğur Şahin
Teknofestte herkes onu merak etti F16larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip UçakTeknofest'te herkes onu merak etti! F16'larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip Uçak#Milli Muharip Uçak
Bana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdımBana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdım#Kürtaj Yasası
Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Deppe pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değilizUğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz!#Johnny Depp
Annem akşam saçımı görünce... Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü'Annem akşam saçımı görünce...' Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü!#Ünlüler
HABERLERGündem Haberleri

Milet Antik Kenti'nde filozofların yaşadığı ev ve sokak gün yüzüne çıkarıldı

#Aydın#Didim#Milet Antik Kenti
Milet Antik Kentinde filozofların yaşadığı ev ve sokak gün yüzüne çıkarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde kazı çalışmaları devam eden Milet Antik Kenti'nde 2 bin 400 yıl önce filozofların yaşadığı 2 ev ve sokak ortaya çıkarıldı.

Haberin Devamı

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) - Milet Antik Kenti'nde Alman arkeolog Theodor Wiegandın tarafından 1899 yılında ilk kez başlanılan kazı çalışmalarına bugün de yine Almanlar tarafından devam ediliyor. Filozofların yaşadığı kent olarak bilinen Milet Antik Kenti'nde Almanya Hamburg Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof Dr. Christof Berns'in kazı başkanlığında devam eden çalışmalarda 2 bin 400 yıl öncesine ait filozofların yaşadığı belirlenen 2 ev ve sokak ortaya çıkarıldı. Kazı çalışmalarının devam edeceğini belirten Prof Dr. Christof Berns amaçlarının gelecek yıllarda antik kentteki konutların tamamının gün yüzüne çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Milet Antik Kentinde filozofların yaşadığı ev ve sokak gün yüzüne çıkarıldı

'BURADA YAŞAYAN FİLOZOFLAR FELSEFEYE KATKI VERİYORDU'

Berns, "Milet Antik kenti İstanbul ve Berlin'de yaşayan Alman arkeolog Theodor Wiegandın tarafından 1899 yılında başlatılarak özellikle Milet'in şehir merkezi ortaya çıkarıldı. Milet'in en eskiden en genç dönemine kadar olan tarihini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Arkaik dönemde burada birçok filozof yaşıyordu. Felsefe için de oldukça katkı veriyorlardı. Şu an üzerinde çalıştığımız şehir merkezinde Milet'in uzun vadeli tarihi olan bölümü ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. En erken dönemden tabaka tabaka şehrin yapısı ortaya çıkıyor. İki ağırlık noktası var. Bunlar da hem konut hem de sokakları. Milet'in ünlü bir ızgara sistemi vardı eski zamanlarda. Şehir planı vardı. O planın tarihi çok da iyi bilinmiyor.

Milet Antik Kentinde filozofların yaşadığı ev ve sokak gün yüzüne çıkarıldı

Haberin Devamı

"O nedenle bu yılki çalışmalarımızın ağırlık noktası ızgara sistemi ve konutlar. O da şimdiye kadar pek araştırılmayan bir konuydu. Daha önce tapınaklar, pazar alanları gibi kamusal yapılar daha önce kazıldı ancak Milet'in günlük hayatıyla ilgili bir bilgi yoktu. Konutlar ve daha çok normal yaşam süren insanların hayatından haberleri almaya çalışıyoruz. Ortaya çıkan sokaklarda çöpleri bulduk. Belli ki pencereden çöpleri sokağa atmışlar. Çöpler arasında balık kılçıkları, üzerinde isimler olan yazıtlar gibi ilginç şeyler bulduk. 2 bin 400 yıl önce normal bir yaşam süren kişilerin konutlarını ortaya çıkarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'ÇOK VERİMLİ BİR KAZI SEZONU GEÇİRDİK'

Haberin Devamı

Ortaya çıkan evlerde incelemede bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut, "Milet Antik Kenti, kazıları 5 yıldır aralıksız sürüyor. Çok verimli devam eden bir kazı sezonundayız. Millet'te konut bölgeleri an itibariyle kazılıyor. Milet aslında lojistik olarak çok kritik bir bölgede. Tarihi olarak felsefenin de kurucusu olan sembolik isimler noktasında dünya literatüründe bilinen bir antik kent. Fakat lojistik olarak da Didim'de tatil turizmini destekliyor. 12 aylık turizm potansiyelinde muazzam bir fırsat yaratan bir antik kentimiz. Kentimizi bir an önce yapısal olarak da zenginleştirip turizm noktasında daha aktif bir konumlamayla Didim'deki hem otelcilere hem de günübirlik tatilcilerimize daha iyi bir turizm performansı daha iyi bir fırsat sunabiliriz diye düşünüyoruz. Bu anlamda çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor" dedi.

İlgili Haberler:

Bir kentte alarm! 8 köyde 'mavi dil' kâbusuOrtamda tek maske takan benim, virüsten korunuyor muyum?Erdoğan'dan ABD'ye tepki: Farklı noktada olmamız gerekirdi
Haberle ilgili daha fazlası:
#Aydın#Didim#Milet Antik Kenti