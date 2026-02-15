×
Milas'taki zeytin ağacı kesimine ilişkin soruşturma sonrası CHP ilçe başkanı istifa etti

CHP Muğla İl Başkanlığı, kendisine ait olduğu belirtilen arazide çok sayıda zeytin ağcının kesilmesine ilişkin soruşturma başlatılmasının ardından CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey’in, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Milas’ta bazı yerel basın organlarında 'Milas’ta zeytin katliamı' başlığıyla yer alan haberler üzerine Muğla Valiliği inceleme başlattı. İncelemede Milas ilçesi Menteş Mahallesi’nde bulunan 109 ada 26 parsel numaralı arazide çok sayıda zeytin ağacının kesildiği belirlendi.

HUKUKİ VE İDARİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Valilik tarafından yapılan soruşturmada zeytinlerin kesildiği arazinin CHP İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'e ait olduğu öne sürüldü. Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili gerekli idari ve hukuki sürecin başlatıldığı, soruşturmanın sürdüğü ve incelemelerin tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.

"GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİR"

CHP Muğla İl Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Partimizin vizyonu ve yereldeki güçlü duruşu, şahsi görüşlerin her zaman üzerinde yer alan sarsılmaz bir bütündür. Bu doğrultuda, Milas ilçe başkanımız, son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında, genel başkanımızın liderliğindeki kararlı yürüyüşümüze ve örgütümüzün disiplinli duruşuna herhangi bir zarar gelmesini önlemek amacıyla görevinden istifa etmiştir. Yeni yönetim süreciyle ilgili bilgilendirmeler en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

