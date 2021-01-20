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Gündem
Aykut KURT / MİLAS (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 20.01.2021 - 14:32 | Son Güncelleme:

Milas'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

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Milas'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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MUĞLA'nın Milas ilçesinde durdurulan 2 ayrı otomobilde yapılan aramada 31.23 gram metamfetamin ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün gece yaptıklaeı denetimde iki ayrı otomobili durdurup arama yaptı. Araçlarda narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada 31.23 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirdi. Otomobillerdeki 4 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlıların işlemlerinin sündüğü bildirildi.

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