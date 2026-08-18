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Milas'ta tur otobüsü, TIR'a arkadan çarptı: 2 can kaybı, 8 yaralı

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#Muğla#Milas#Trafik Kazası
Milasta tur otobüsü, TIRa arkadan çarptı: 2 can kaybı, 8 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2026 09:48

Muğla'nın Milas ilçesinde tur otobüsü, aynı yöne giden TIR'a arkadan çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Otobüste sıkışan bazı yolcular, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

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Kaza, saat 07.30 sıralarında Milas-Selimiye kara yolunda meydana geldi. Hamit Torun'un kullandığı 34 MAA 824 plakalı tur otobüsü, önünde seyreden 48 YL 810 TIR’a çarptı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Milasta tur otobüsü, TIRa arkadan çarptı: 2 can kaybı, 8 yaralı

Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığını belirlendi. Otobüste sıkışan bazı yolcular, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Güzergahta ulaşım bir süre aksarken, kazaya ilgili soruşturma başlatıldı.

Milasta tur otobüsü, TIRa arkadan çarptı: 2 can kaybı, 8 yaralı

 

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#Muğla#Milas#Trafik Kazası

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