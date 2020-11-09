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MUĞLA (İHA)
Haber Giriş: 09.11.2020 - 17:42 | Son Güncelleme:

Milas'ta trafik kazası: 1 yaralı

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Milas'ta trafik kazası: 1 yaralı
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Muğla'nın Milas ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Üçyol istikametinden Selimiye’ye doğru seyreden 06 DK 3169 plakalı minibüs, Balçık Kavşağı’nda sağa doğru dönmek isterken, aynı yönde seyreden 45 ABS 809 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü İlker G. olay yerine sevk edilen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İlker G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Milasta trafik kazası: 1 yaralı

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