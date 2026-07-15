Milas'ta orman yangını! Havadan müdahale yeniden başladı... Vali Bıyık: 1120 vatandaşımızı güvenli alanlara tahliye ettik

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Muğla'nın Milas ilçesinde Gürçamlar Mahallesi Bozbük mevkisindeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler gece boyunca geniş bir alana yayılarak lüks villa ve otellerin bulunduğu Kaplankaya bölgesine kadar ulaştı. Orman işçileri ile Milas ve çevre ilçelerden sevk edilen itfaiye ekipleri, gece boyunca alevlere karşı yoğun mücadele verdi. Yangının kritik noktalarda ilerleyişini durdurabilmek amacıyla karşı ateş uygulaması yapıldı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte hava araçlarının yeniden devreye girmesiyle müdahale hem havadan hem karadan yoğunlaştırıldı. Yangının yerleşim alanlarını tehdit etmesi üzerine tedbir amacıyla bir otel ile bir tatil sitesi tahliye edildi. Yaklaşık bin 120 kişi güvenli bölgelere sevk edilirken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

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Yangının ulaştığı Kaplankaya bölgesinde söndürme ekiplerinin yerleşkeye girişinde güvenlik nedeniyle zaman zaman gecikmeler yaşandı. Gönüllü olarak çalışmalara katılmak isteyen bazı kişilerin ise güvenlik gerekçesiyle bölgeye alınmaması üzerine kısa süreli tartışmalar yaşandı.

HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

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Muğla genelinde dün çıkan 6 orman yangınından 5’i kontrol altına alınırken, Milas’taki yangına yönelik söndürme çalışmaları günün ilk ışıklarıyla birlikte daha da yoğunlaştırıldı. Sabahın ilk saatlerinde yeniden havalanan 6 helikopter ve 5 uçak söndürme çalışmalarına havadan destek vermeye başladı.

VALİ AKBIYIK'TAN AÇIKLAMA: 1120 VATANDAŞIMIZ TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ

Gece saatlerinde yangın bölgesine giderek incelemelerde bulunan ve koordinasyon çalışmalarını yerinde denetleyen Muğla Valisi İdris Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının dün saat 17.03 sıralarında başladığını belirtti.

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İl genelinde 6 farklı yangınla mücadele edildiğini aktaran Vali Akbıyık, "O esnada Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz Ortaca ve Kavaklıdere'deki yangınlar dahil olmak üzere 3 farklı yangına aynı anda müdahale ediyordu. Bugün çıkan toplam 6 yangından diğer 5'i kontrol altına alındı. Buradaki mücadelemiz ise devam ediyor." dedi.

Hava sıcaklıklarının artması ve nem oranının yüzde 30'un altına düşmesinin yangının yayılmasında etkili olduğunu vurgulayan Vali Akbıyık, meteorolojik şartların önümüzdeki günlerde de hassasiyetini koruyacağını ifade etti.

Yerleşim yerlerine yönelik her türlü tedbirin alındığını belirten Vali Akbıyık, şunları kaydetti:

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"Rüzgarın yönü, nem durumu ve arazi şartları yangının yayılmasında maalesef çok etkili. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına bölgedeki bir otel ve bir tatil sitesini tedbir amaçlı boşalttık. Otellerden 350, tatil sitesinden ise 770 olmak üzere toplam 1120 vatandaşımızı güvenli alanlara tahliye ettik. Ekiplerimiz gerekli tedbirleri alarak bölgede konumlandı, yangını durdurmaya çalışıyoruz."

Yangının söndürülmesi için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini dile getiren Vali Akbıyık, müdahalede yer alan araç ve personel sayılarına ilişkin, "Gündüz saatlerinde havadan 12 helikopter ve 8 uçakla yoğun bir müdahale gerçekleştirildi. Karadan ise müdahalemiz durmaksızın devam ediyor. Sahada şu an 11 dozer, 3 ekskavatör, 4 treyler, 62 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, 29 su tankeri, 40 destek aracı, emniyet ve jandarmamıza ait 4 TOMA, 4 ambulans ve toplam 517 personelimiz görev yapıyor." ifadesini kullandı.

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Yangın söndürme çalışmalarının tam bir seferberlik ruhuyla yürütüldüğünü kaydeden Vali Akbıyık, şöyle konuştu:

"Orman Genel Müdürlüğümüz başta olmak üzere AFAD, jandarma, emniyet teşkilatımız, termik santrallerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri, Yatağan, Milas ve Didim belediyeleri ile MUSKİ, DSİ ve UMKE ekipleri sahada omuz omuza çalışıyor. Yeşil vatanımızı korumak için büyük bir mücadele veriyoruz. Yangının çıkış nedeniyle ilgili jandarma ekiplerimizin araştırması sürüyor. Milas'ımıza, Muğla'mıza ve ülkemize geçmiş olsun."