Milas’ta orman yangını

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Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi ile Bodrum’un Güvercinlik Mahallesi arasındaki otlukta dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, ormanlık alana da sıçradı. Alevler bölgede etkili olan rüzgârla yayıldı. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 15 helikopter, 11 uçak ile havadan, 75 arazöz, 12 iş makinesi ve 615 personelle karadan müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri de destek verdi. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın 4 saatte kontrol altına alındı. Öte yandan Adana’nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını 2 saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alındı.

ÖLÜRSEM HAKKINIZI HELAL EDİN

İzmir’in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sırasında dumandan etkilenip yaşamını yitiren orman işçisi Mustafa Gürpınar için dün memleketi Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesi Başkimse köyünde cenaze töreni düzenlendi. Kurban Bayramı’ndan 1 hafta önce eşi ile birlikte oğlu Umut’un birinci doğum gününü kutlayan Gürpınar’ın, bayram tatilinde memleketine izne geldiğinde babası Halil Gürpınar’a, “Ölürsem hakkınızı helal edin” dediği öğrenildi.