×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Milas’ta orman yangını

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Muğla#Milas
Milas’ta orman yangını
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 07:00

Yangın, havadan ve karadan müdahale ile 4 saatte kontrol altına alındı.

Haberin Devamı

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi ile Bodrum’un Güvercinlik Mahallesi arasındaki otlukta dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, ormanlık alana da sıçradı. Alevler bölgede etkili olan rüzgârla yayıldı. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 15 helikopter, 11 uçak ile havadan, 75 arazöz, 12 iş makinesi ve 615 personelle karadan müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri de destek verdi. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın 4 saatte kontrol altına alındı. Öte yandan Adana’nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını 2 saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alındı.

ÖLÜRSEM HAKKINIZI HELAL EDİN

İzmir’in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sırasında dumandan etkilenip yaşamını yitiren orman işçisi Mustafa Gürpınar için dün memleketi Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesi Başkimse köyünde cenaze töreni düzenlendi. Kurban Bayramı’ndan 1 hafta önce eşi ile birlikte oğlu Umut’un birinci doğum gününü kutlayan Gürpınar’ın, bayram tatilinde memleketine izne geldiğinde babası Halil Gürpınar’a, “Ölürsem hakkınızı helal edin” dediği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Muğla#Milas

BAKMADAN GEÇME!

Kavurucu sıcaklar geliyor, sıcak çarpması vakaları kapıda ‘Ölümcül olmakla kalmıyor, kalıcı sağlık sorunlarına neden oluyor’

Kavurucu sıcaklar geliyor, sıcak çarpması vakaları kapıda! ‘Ölümcül olmakla kalmıyor, kalıcı sağlık sorunlarına neden oluyor’

#Güneş Çarpması
Bir felaketten ilham alındı, Bill Gates yüz binlerce dolar bağışladı... Bilim insanları ikiye bölündü: İklim değişikliğinin çaresi bulutlarda mı

Bir felaketten ilham alındı, Bill Gates yüz binlerce dolar bağışladı... Bilim insanları ikiye bölündü: İklim değişikliğinin çaresi bulutlarda mı?

#Jeomühendislik
Dünyada yaygınlaşan yaşlanma karşıtı trendler gerçekten işe yarıyor mu Kızılötesi ışık terapisi, aralıklı oruç, soğuğa maruz kalma, gıda takviyeleri…

Dünyada yaygınlaşan yaşlanma karşıtı trendler gerçekten işe yarıyor mu? Kızılötesi ışık terapisi, aralıklı oruç, soğuğa maruz kalma, gıda takviyeleri…

#Sağlık