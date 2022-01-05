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Milas'ta öğrenci servisi ile TIR çarpıştı: 18 yaralı

#Muğla#Milas#Öğrenci Servisi

Muğla’nın Milas ilçesinde öğrencileri taşıyan okul servisi ile TIR'ın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 18 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Milas - Selimiye Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan ana yola çıkan ve orta refüjde bekleyen 48 S 3860 plakalı öğrenci servisine henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan 34 DRL 95 plakalı TIR çarptı.

Kazada, serviste bulunan sürücü ve 17 öğrenci olmak üzere toplamda 18 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Milasta öğrenci servisi ile TIR çarpıştı: 18 yaralı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaparak hastaneye kaldırırken, bir öğrenci Muğla merkeze sevk edildi. Kazada yaralanan servis sürücüsü ile diğer öğrencilerin ise hastanede tedavilerinin devam ettiği ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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#Muğla#Milas#Öğrenci Servisi

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