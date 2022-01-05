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Milas'ta öğrenci servisi ile TIR çarpıştı: 17 yaralı

#Muğla#Milas#Öğrenci Servisi

Muğla’nın Milas ilçesinde öğrencileri taşıyan okul servisi ile TIR'ın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 16'sı öğrenci 17 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 07.30 sıralarında Milas - Selimiye kara yolunda meydana geldi. Muğla'dan İzmir yönüne seyir halindeki 34 DRL 95 plakalı TIR, kavşaktan dönen T.E., idaresindeki 48 S 3860 plakalı öğrenci servis minibüsüyle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.A., Y.A., O.Y., K.S., N.A., B.K., N.Ö., E.A., A.K., A.G., D.G., Ş.Ö., H.Y., T.A., A.A.P., O.Ö., isimli öğrenciler ile servis şoförü T.E., çevredeki hastanelere sevk edildi. TIR şoförü ise kazayı yara almadan atlattı. Kazada yaralananların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Milasta öğrenci servisi ile TIR çarpıştı: 17 yaralı

 

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#Muğla#Milas#Öğrenci Servisi

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