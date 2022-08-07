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Milas'ta feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

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#Muğla#Milas#Trafik Kazası
Milasta feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2022 10:16

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı.

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 Kaza, Milas ilçesi Alatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Recep Argun (33) idaresindeki P-035-DZ Hollanda plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Devrilmenin etkisiyle araç içerisinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti 2 kişi ise ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Milasta feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan Y.U. (35) ile B.K.'yi (31) kurtararak sağlık ekiplerine teslim ederken, araç sürücüsü Recep Argun ile araçta yolcu olarak bulunan Çağatay Keçeli'nin (30) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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Sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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#Muğla#Milas#Trafik Kazası

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