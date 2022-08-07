Milas'ta feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

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Kaza, Milas ilçesi Alatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Recep Argun (33) idaresindeki P-035-DZ Hollanda plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Devrilmenin etkisiyle araç içerisinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti 2 kişi ise ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.