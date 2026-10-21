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Milas’ta başkan gözaltında

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#Milas Belediye Başkanı Gözaltında#Muğla Soruşturması#Rüşvet Ve İhale Yolsuzluğu
Milas’ta başkan gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2026 07:00

MUĞLA'nın Milas Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu D.T.’nin de bulunduğu 29 şüpheli, 'rüşvet’, 'ihaleye fesat karıştırma', ‘nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Milas Belediyesi’nde düzenlenen iş deneyim belgeleri ve ihale evrakına ilişkin soruşturma başlatıldı. Muğla, Adana, Ankara, Bursa, Elazığ, Hakkari, İstanbul, Gaziantep, Kilis, Kocaeli, Manisa, Van ve Ordu'da eşzamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden, aralarında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu D.T.'nin de bulunduğu 29'u gözaltına alındı. 

İHALE İDDİASI

Yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterildiği öne sürülen işlerin, ihale bedellerinin toplamının 2 milyar 579 milyon 555 bin 355 TL olduğu belirtildi. Kamu İhale Kurumu’ndan temin edilen bilgi ve belgelere göre; sahte olduğu iddia edilen başvuru evrakı ile alınan iş deneyim belgelerini kullanan 8 farklı şirketin kamu ihaleleri dahil 25 ihaleye katıldığı tespit edildi. İhalelerin toplam bedelinin 3 milyar 714 milyon 262 bin 711 TL 18 kuruş olduğu belirtildi. Ayrıca şirketlerin bu belgeler aracılığıyla doğrudan veya dolaylı 342 milyon 880 bin TL sermaye artırımına gittiği iddia edildi.

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Milas’ta başkan gözaltında

 

 

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#Milas Belediye Başkanı Gözaltında#Muğla Soruşturması#Rüşvet Ve İhale Yolsuzluğu

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