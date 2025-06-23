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Milaslı muhtarlar Maden Yasası için Ankara’da

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#Maden Yasası#TBMM#Muhtar
Milaslı muhtarlar Maden Yasası için Ankara’da
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2025 18:07

Meclis gündeminde yer alan Maden Yasası değişikliği kapsamında Milaslı muhtarlar, Ankara’da yürütülen çalışmalara aktif destek veriyor. Teklif, geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki komisyon toplantısında kabul edildi. Şimdi ise Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor.

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 Milas’tan gelen muhtarlar, yasa teklifine destek vermek amacıyla komisyon sürecine katılmış, görüşlerini doğrudan iletmişti. Muhtarlar, Genel Kurul aşamasında da Ankara’da bulunarak yasanın kabulü için desteğini sürdürecek. Muhtarlar, maden faaliyetlerinin Milas’ta devam etmesinin hem bölge ekonomisi hem de yerel istihdam açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor. Yasa teklifinin kabul edilmesiyle birlikte, maden yatırımlarının önünün açılması, zeytin ağaçlarının taşınması ve üretimin kesintisiz devam etmesi hedefleniyor. 

Konuyla ilgili görüşlerini açıklayan Milas Çakıralan Muhtarı Zafer Gökçe, "Biz köylerimizde gençlerin iş bulmasını istiyoruz. Madenler kapatılırsa insanlar göç etmek zorunda kalır. Bu yasa bölge halkı için bir umut" dedi. 

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Kalem Muhtarı Mehmet Korkmaz ise "Toprağımızı da zeytinimizi de koruyarak üretimi sürdürmek mümkün. Yasayla birlikte hem çevreye hem ekonomiye sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

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#Maden Yasası#TBMM#Muhtar

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