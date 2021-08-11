Milas kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter mesajında, “11 gündür devam eden Milas yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor” dedi. Pakdemirli, Köyceğiz ve Bodrum ilçelerindeki yangınları söndürme çalışmalarının da sürdüğünü belirtti. Her iki ilçedeki yangında yerleşim yerlerine yönelik bir tehdit içermiyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün Marmaris’te basına kapalı bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara