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Gündem
DHA
Haber Giriş: 11.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Milas kontrol altına alındı

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Milas kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını 11. günde kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter mesajında, “11 gündür devam eden Milas yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor” dedi. Pakdemirli, Köyceğiz ve Bodrum ilçelerindeki yangınları söndürme çalışmalarının da sürdüğünü belirtti. Her iki ilçedeki yangında yerleşim yerlerine yönelik bir tehdit içermiyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün Marmaris’te basına kapalı bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

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