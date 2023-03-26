Milas-Bodrum Havalimanı İngiliz turistlerle sezonu açtı

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TAV Havalimanları tarafından işletilen Milas-Bodrum Havalimanı’na, EasyJet Havayolları'nın A-320 tipi uçağıyla 166 yolcu Bristol'den geldi. EasyJet, 4 Kasım 2023’e kadar salı, perşembe ve pazar olmak üzere haftada 3 gün Bodrum-Bristol arasında uçuş düzenleyecek.

“KONFORLU BİR SEYAHAT DENEYİMİ SUNMAYI HEDEFLİYORUZ”

TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu, "Bristol'den gelen sezonun ilk dış hat uçuşunu karşılamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sezon boyunca paydaşlarımızla iş birliği içinde çalışarak yolcularımıza güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sunmayı hedefliyoruz. 2022 yılında pandemi öncesi rakamlara yaklaşan uçuş ve yolcu sayımızın bu yıl artarak devam etmesini ve dünyanın her yerinden misafirlerimizi ağırlamayı dört gözle bekliyoruz" dedi.

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İngiliz hava yolu EasyJet, 26 Mart ile 11 Kasım tarihleri arasında Bristol, Gatwick, Luton, Edinburg ve Liverpool olmak üzere İngiltere’nin beş kentinden Bodrum'a karşılıklı toplam 694 uçuş gerçekleştirmeyi planladığını açıkladı.

Milas- Bodrum Havalimanı 2022 yılında 3 milyon 904 bin yolcu ağırladı.