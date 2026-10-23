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Milas Belediyesi'ne yönelik ihale operasyonunda Başkan Topuz ve oğlu dahil 20 kişi adliyede

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#Milas Belediyesi İhale Skandalı#Fevzi Topuz Gözaltı#Sahte İhale Belgeleri
Milas Belediyesine yönelik ihale operasyonunda Başkan Topuz ve oğlu dahil 20 kişi adliyede
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2026 12:22

Muğla merkezli 13 ilde sahte ihale evrakı ve usulsüz iş deneyim belgelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu D.T.'nin de bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Milyarlarca liralık ihalelerin mercek altına alındığı soruşturmada gözaltındaki diğer 15 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Milas Belediyesi’nde düzenlenen iş deneyim belgeleri ve ihale evrakına ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda 20 Ekim'de Muğla, Adana, Ankara, Bursa, Elazığ, Hakkari, İstanbul, Gaziantep, Kilis, Kocaeli, Manisa, Van ve Ordu'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Milas Belediyesine yönelik ihale operasyonunda Başkan Topuz ve oğlu dahil 20 kişi adliyede

Aralarında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu D.T.'nin de bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın, şirketler tarafından sunulan ihale evrakının sahte olduğu ve bu evrak üzerinden iş deneyim belgeleri düzenlendiği iddiaları üzerine başlatıldığı belirtildi.

Milas Belediyesine yönelik ihale operasyonunda Başkan Topuz ve oğlu dahil 20 kişi adliyede

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Yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterildiği öne sürülen işlerin, ihale bedellerinin toplamının 2 milyar 579 milyon 555 bin 355 TL olduğu belirtildi. Kamu İhale Kurumu’ndan temin edilen bilgi ve belgelere göre, sahte olduğu iddia edilen başvuru evrakı ile alınan iş deneyim belgelerini kullanan 8 farklı şirketin kamu ihaleleri dahil 25 ihaleye katıldığı tespit edildi. İhalelerin toplam bedelinin 3 milyar 714 milyon 262 bin 711 TL 18 kuruş olduğu kaydedildi. Ayrıca şirketlerin bu belgeler aracılığıyla doğrudan veya dolaylı 342 milyon 880 bin TL sermaye artırımına gittiği iddia edildi.

Milas Belediyesine yönelik ihale operasyonunda Başkan Topuz ve oğlu dahil 20 kişi adliyede

Gözaltındaki 35 kişiden 15’i polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, aralarında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu D.T.'nin yer aldığı 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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#Milas Belediyesi İhale Skandalı#Fevzi Topuz Gözaltı#Sahte İhale Belgeleri

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