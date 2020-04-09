Milano Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri

Milano Türk Başkonsolosluğu ülkemizin Avrupa'da ki konsolosluklarından biridir. Çalışma saatleri ve telefon numarası diğer Türk konsolosluklarına göre farklıdır.

Milano Türk Başkonsolosluğu Nerededir?

Milano Türk Başkonsolosluğu İtalya'nın Milano şehrinde bulunur. Milano Türk Başkonsolosluğu yıllardan beridir İtalya'nın Milano şehrinde yer alan bir Türk Başkonsolosluğudur.

Milano Türk Başkonsolosluğu İletişim Bilgileri

E-posta: consolato.milano@mfa.gov.tr

Faks Numarası: 00 39 02 3183 68 50

Milano Türk Başkonsolosluğu Adres

Adres: 36, Via Antonio Canova, 20145 Milano, İtalya

Milano Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası

Telefon Numarası: 00 39 02 318 368 00

Milano Türk Başkonsolosluğu Çalışma Saatleri

Pazartesi: 19:00 - 17:00

Cuma: 19:00 - 17:00