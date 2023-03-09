TBMM Başkanı Şentop MIKTA konferansında konuştu

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Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya'dan oluşan uluslararası platform MIKTA 8. Parlamento Başkanları Konferansı, "Çok Taraflılık, Küresel Karşılıklı Bağımlılık ve Parlamentolar" başlığıyla TBMM'nin ev sahipliğinde Sepetçiler Kasrı'nda yapılıyor.

"MIKTA ÜLKELERİNE ŞÜKRANLARIMI SUNARIM"

Konferansın açılışında konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop sözlerine meydana gelen depremlerle ilgili başladı. Şentop, " 'Asrın felaketi' olarak da adlandırdığımız bu afetlerde büyük kayıplar yaşadık. 'Asrın felaketi' diyoruz ama aslında asırlardır yaşanmamış olan, belki de beş yüz yılda bir yaşanabilecek bir afetle karşı karşıya kaldık. Böyle zamanlarda en büyük tesellimiz sizler gibi dostlarımızın yanımızda olduğunu bilmek olmuştur. Bu yüzden, deprem sonrasında bu toplantının yapılmasına ilişkin tereddütler oluşsa da ve bu durumu sizlerin anlayışla karşılayacağınızı bilsek de; sizlerle buluşmak istedik. Bu vesileyle, acımızı paylaşan, acil arama-kurtarma ve insanı yardım desteklerini bizden esirgemeyen MIKTA ülkelerine, halklarına, sizlere milletimiz adına şükranlarımı sunarım" dedi.

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"İŞ BİRLİĞİ VE KOORDİNASYONUN DAHA GÜÇLÜ SÜRECEĞİNE İNANIYORUM"

Şentop, "Etkin çok taraflılığı dış politikamızın en önemli unsurlarından biri olarak görüyoruz. Bu bağlamda MIKTA Türkiye için müstesna bir yere sahip. MIKTA, uluslararası iş birliği, diyalog ve kültürler arası anlayışa dayalı yapısını önemsiyoruz. MIKTA'nın, bölgesel ve küresel sorunların çözümüne katkı sağlama potansiyelinin yüksek olduğunu değerlendiriyoruz. Bu bağlamda, 2022 yılında memnuniyetle üstlendiğimiz MIKTA dönem başkanlığını, 2023 yılında Endonezya'ya devrederken iş birliği ve koordinasyonun daha güçlü bir şekilde süreceğine olan inancımı da ifade etmek isterim" diye konuştu.

"İŞ BİRLİĞİNİ ZORUNLU KILAN KARŞILIKLI BAĞIMLILIK"

"Küresel anlamda karşılaştığımız zorluklar da bu minvalde daha karmaşık ve çok yönlü hale geliyor" diyen Şentop, "İşte bu zorlukların üstesinden gelmek; siyasi, sosyal ve ekonomik sorunlardan çıkış yolları üretmek için çok taraflılık kilit bir araç olarak uluslararası ilişkilerin temel prensipleri arasında yer almaktadır. Çok taraflılık, ülkeler arasında dayanışma, saygı ve adil bir paylaşımı öngörmektedir. Çok taraflılık, ülkeler arasında dayanışma, saygı ve adil bir paylaşımı öngörmektedir. Çok taraflılık ile birlikte değerlendirilmesi gereken bir diğer husus ülkelerin birbirine olan ihtiyacını ve iş birliğini zorunlu kılan küresel karşılıklı bağımlılıktır" diye konuştu.

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"SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE ORTAK ÇABALARIN SERGİLENMESİ GEREKTİRMEKTEDİR"

Şentop, "Son yıllarda tecrübe ettiğimiz salgın, savaş, doğal afetler, kuraklık gibi meseleler yer küredeki her bir devletin ve hatta her bir ferdin birbirine ne kadar kestirme ve girift bağlarla bağlı olduğunu net bir şekilde göstermiştir. Dolayısıyla, küresel karşılıklı bağımlılık, ülkeler arasındaki iş birliğinin artmasını ve uluslararası sorunların çözümünde ortak çabaların sergilenmesini gerektirmektedir" ifadelerini kullandı.

"ÇOK TARAFLILIĞI TEŞVİK ETMEKTEDİR"

Ülkelerin ancak işbirliği yoluyla küresel sorunların üstesinden gelebileceğini belirten Şentop, "Bu sorunlarla hiçbir ülkenin tek başına başa çıkabilmesi mümkün değildir. Milletlerin temsil organları olarak parlamentolar da bu bağlamda uluslararası iş birliğini geliştirmek, tecrübeleri paylaşmak ve halklar arasındaki köprüleri güçlendirmek için aktif bir rol oynamalıdır. Bize düşen sorumluluk parlamentoların halktan aldıkları gücü değerlendirerek ve küresel karşılıklı bağımlılığın farkında olarak çok taraflılığı teşvik etmektir." diye konuştu.

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"İHTİYAÇ DUYULAN REFORMLARI GÜNDEMİMİZE ALDIK"

Mustafa Şentop, birlikte çalışılabilecek konulara odaklanılması ve işbirliği yolları keşfedilmesi gerektiğini ifade eden Şentop, "Bu anlayış çerçevesinde toplantımızın başlığını 'Çok Taraflılık, Küresel Karşılıklı Bağımlılık ve Parlamentolar' olarak belirledik Toplantımızda öncelikle, çok taraflılığa imkân veren en önemli mekanizmalarından olan uluslararası kuruluşları ve bu kuruluşların 'etkin çok taraflılığa' hizmet etmesi için ihtiyaç duyulan reformları gündemimize aldık" şeklinde konuştu.

"TOPLANTIMIZIN HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM"

TBMM Başkanı Şentop konuşmasını, "Küresel karşılıklı bağımlılığı açık bir şekilde orta koyan güncel meselelerde MIKTA ülkelerinin birbiriyle tecrübelerini paylaşması amacıyla göç, gıda güvenliği, tedarik zincirleri, yeni nesil teknolojiler ve yapay zekâ gibi konulara yine gündemimizde yer vermek istedik. Ve en nihayetinde hızla değişen küresel ortamda parlamenterlere düşen görevleri sizlerle istişare etmek istedik. Bugün gerçekleştireceğimiz fikri alışverişlerinin verimli ve anlamlı olmasını ve küresel olarak karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelmemize yardımcı olacak somut eylemlere öncülük etmesini umuyorum. İnanıyorum ki, bu toplantı bu anlamda alternatif fikir ve yaklaşımlar ortaya koyacaktır.Bu duygu ve düşüncelerle katılımınız için teşekkür ediyor, toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadeleriyle sonlandırdı.

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