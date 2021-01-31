MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMikroskobik fotoğrafın hocasına ödül
GeriGündem Mikroskobik fotoğrafın hocasına ödül
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Rıza ÖZEL / ANKARA
Haber Giriş: 31.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Mikroskobik fotoğrafın hocasına ödül

Rıza Özel
Rıza Özel
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rıza Özel
Rıza Özel
Mikroskobik fotoğrafın hocasına ödül
Abone Olgoogle-news

Mikrografi (mikroskobik fotoğraf) konusunda 33 yılı aşkın süredir çalışma yapan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Alp Can’ın “Yaşam Bilimlerinde A’dan Z’ye Mikroskopi” isimli kitabı hem bilim hem de fotoğraf dünyasında ses getirdi.

Prof. Dr. Can, “Amacım, mikroskobu her düzeyde kullanan, kullanmaya yeni başlayan kişiler için Türkçe bir başvuru kaynağı oluşturmaktı” diye konuştu.

MİLİMETRENİN 200’DE BİRİ

Gözün görmediği alanın renkli dünyasından fotoğrafları başvuru kitabında toplayan Prof. Dr. Alp Can, Türkçe yazılmış tek kaynak yayın olan bu çalışmasıyla geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın elinden Türkiye Bilimler Akademisi Bilimsel Telif Eser Ödülü aldı. Prof. Dr. Can, çalışmasını şu sözlerle anlattı: “348 sayfalık kitapta 298 mikroskobik fotoğrafım var. Bu yayında milimetrenin 200’de biri büyüklüğünde kök hücre çekirdeklerini görebilirsiniz örneğin. Tabii her mikroskobu olan bu fotoğrafları çekemeyecek. Bunlar ileri mikroskopi teknikleri ile elde edilen görseller. Bu yüzden, çok özel çalışmalar. Bilim dünyasında, anladığınız bilgiyi iyi anlatmak için iyi kanıtlara ihtiyaç var ve mikroskop ile elde edilen görseller bunun en önemli araçları.”

False
Rıza Özel
Rıza Özel
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle