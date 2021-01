Mikroskobik fotoğrafın hocasına ödül

Prof. Dr. Can, “Amacım, mikroskobu her düzeyde kullanan, kullanmaya yeni başlayan kişiler için Türkçe bir başvuru kaynağı oluşturmaktı” diye konuştu.

MİLİMETRENİN 200’DE BİRİ

Gözün görmediği alanın renkli dünyasından fotoğrafları başvuru kitabında toplayan Prof. Dr. Alp Can, Türkçe yazılmış tek kaynak yayın olan bu çalışmasıyla geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın elinden Türkiye Bilimler Akademisi Bilimsel Telif Eser Ödülü aldı. Prof. Dr. Can, çalışmasını şu sözlerle anlattı: “348 sayfalık kitapta 298 mikroskobik fotoğrafım var. Bu yayında milimetrenin 200’de biri büyüklüğünde kök hücre çekirdeklerini görebilirsiniz örneğin. Tabii her mikroskobu olan bu fotoğrafları çekemeyecek. Bunlar ileri mikroskopi teknikleri ile elde edilen görseller. Bu yüzden, çok özel çalışmalar. Bilim dünyasında, anladığınız bilgiyi iyi anlatmak için iyi kanıtlara ihtiyaç var ve mikroskop ile elde edilen görseller bunun en önemli araçları.”