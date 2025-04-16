Mikroplastikler meme kanserini tetikliyor

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Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Banu Atalar, umut verici yeni tedavilere değindi. Prof. Dr. Atalar, “Dünya Sağlık Örgütü 2024 verilerine göre her yıl 20 milyondan fazla insan kanser oluyor. Paralel şekilde Türkiye’de de artış görülüyor. Radyoterapide çığır açan gelişmeler oldu. Şu anda dünyada üzerinde çalışılan, flash radyoterapi var. Bu terapide radyasyon, bir saniyeden kısa sürede yüksek dozda veriliyor. Henüz klinik uygulamaya geçmese de bu gelişme umut veriyor” dedi.

RİSKİ ARTIRAN FAKTÖRLER

Her 8 kadından 1’inde meme kanseri görüldüğünü belirten Kongre Bilimsel Sekreteri Prof. Dr. İlknur Bilkay Görken, “Genetiğin etkisi yüzde 10 ama somatik hücreler de var. Somatik hücreler çevresel faktörlerden çok fazla etkileniyor. Pestisitler, yediğimiz - içtiğimiz besinler, alkol riski artırıyor. Mikroplastikler, alkol, beslenme şeklimiz hepsi kanseri etkiliyor. Meme kanserinde çevresel faktörler çok önemli. Çevre kirliliği, plastik maruziyeti son 50 yılda oldukça arttı. Mikroplastikler endokrin sistemini etkileyerek hormonal sistemi bozuyor. Mümkün olduğunca dengeli yaşamaya çalışmamız gerekiyor.”