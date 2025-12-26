Mikroplastik anne sütünde bile var

×
Güncelleme Tarihi:

#Mikroplastik#Anne Sütü#Plastik Atık
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2025 07:00

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarda, mikroplastiklerin anne sütü ve plasenta dokusunda dahi tespit edildiği ortaya koyuldu.

Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Arzu Yücel, bu bulguların plastik kirliliğinin en önemli çevresel sorunlar arasına girdiğini ve aynı zamanda insan sağlığı açısından da ciddi riskler barındırdığına dikkati çekti. Küresel plastik üretiminin son 50 yılda 7 kattan fazla artarak yıllık yaklaşık 360-430 milyon ton seviyelerine ulaştığını dile getiren Yücel, “Boyutu 5 milimetreden küçük plastik parçacıklar olarak tanımlanan mikroplastikler, çevredeki plastik atıkların güneş ışını, ultraviyole radyasyon, rüzgâr, aşınma ve fiziksel parçalanma süreçleri sonucunda meydana geliyor. İlk olarak deniz ekosistemlerinde tespit edilen bu parçacıklar, günümüzde karasal ekosistemlerde, orman topraklarında ve hatta havada asılı partiküller halinde de bulunuyor. Ayrıca mikroplastiklerin besin zinciri yoluyla insan vücuduna taşındığına dair araştırmalar da bulunmaktadır” dedi.

