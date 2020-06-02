‘Mikroplar gitti mi öğretmenim’

Okulöncesi eğitim kurumları 2.5 ayın ardından dün yeniden açıldı. Farklı kentlerdeki birçok okul ‘yeni normal’in ilk gününe az sayıda öğrenciyle başlarken, alınan önlemleri yerinde izlemek için İstanbul Atakent’teki Özel Atakent Pembe Kule Montessori Anaokulu’ndaydık. Yeni kurallarla açılan okulun bir gününe tanıklık ettik.

16 KİŞİLİK SINIFTA 7 ÖĞRENCİ VARDI

Okulda sınıf mevcutları yarı yarıya azaltıldı. 16 kişilik sınıfa 7 öğrenci alındı. Okul yönetimi bunu yapmakta zorlanmadı çünkü zaten 60 öğrencisi olan kuruma dün 16 öğrenci geldi. Okul personeli ve öğretmenler dışarıdan geldikleri kıyafetlerini değiştirerek önlüklerini giydi. Veliler sabah saatlerinden itibaren çocuklarını okula getirmeye başladı. Öğrenciler okula geldiklerinde ilk olarak ateşleri ölçüldü ve görevli tarafından maskeleri takıldı. Ardından elleri dezenfekte edildi. Veliler öğrencilerin çantalarına yedek kıyafetler koydu. Öğrencilerin dışarıda giydiği kıyafetleri okula geldiklerinde değiştirildi. Veliler bekleme salonunda tutuldu ve galoş giymeleri istendi.

MASKELER TAKILDI ELLER SABUNLANDI

Öğrencilerin dışarıdan oyuncak ve kırtasiye malzemesi getirmesi ise yasaklandı. Sınıfa giren çocuklar, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle ellerini sabunla yıkadı. Ardından sosyal mesafe kuralına uyularak dizilen masalara oturdular. Öğretmenleri sandalyelerini yaklaştırmamalarını söyledi. Yemekhanede de durum değişmedi. Her öğrenci ayrı masaya oturdu. Aralarında 1.5 metre mesafeye dikkat edildi. Öğrenciler, kahvaltılarını öğretmenleri eşliğinde yaptılar. Yatakhanenin ise bu süreçte kullanılmayacağı belirtildi. Çocuklar öğretmenlerine “Mikroplar artık gitti mi, maskemizi ne zaman çıkaracağız” gibi sorular yağdırdı.

İKİ SAATTE BİR ATEŞLERİ ÖLÇÜLDÜ

Okulun kurucu müdürü Leyla Öztürk, her iki saatte bir öğrencilerin ateşlerinin ölçüldüğünü belirterek, “Gerekli önlemler alındığında, kurumlara güven sağlandığında aileler rahatlıkla çocuklarını okula gönderebilirler” dedi.

ÇALIŞAN ANNELER MEMNUN

Okulöncesi eğitim kurumlarının açılması, çalışmak zorunda olan anneleri memnun etti. Velilerden Gülin Ersöz, “Kızım üç yaşında. Özel bir şirkette çalışıyorum. Evden çalışmaya devam ettim. Ama artık ofise de gitmem gerekiyor. Ya evde bakıcı olması lazım ya da kreşe başlaması gerekiyordu. Dışarıdan gelecek biri yerine okula daha çok güveniyorum” dedi.