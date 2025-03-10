Mikrofon krizinde adli kontrol kararı

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Kadıköy Belediye Meclisi toplantısı, Ahmet Kurtuluş başkanlığında gerçekleştirildi. AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili’nin konuşması devam ederken Kurtuluş, herkesin konuşma süresinin 5 dakika olduğunu söyledi.

Bilgili de kendisinden önceki konuşmacı CHP’li Meclis Üyesi İpek Demirtaş’ın 10 dakika konuştuğunu belirterek, “Neden benim konuşmamın süre kısıtlaması oluyor? Bir yılımızı dolduracağız öyle bir süre kısıtlaması bugüne kadar kimseye verilmedi, neden bana veriliyor? Ya mikrofonum kapatılıyor ya da kısıtlama veriliyor, neden? Hükümete yapılan tüm eleştirileri dinlemedim mi? Neden ben hükümetimizin yaptıklarını anlatamıyorum?” diye sordu.

‘DIŞARI ATALIM’

Tartışma uzayınca Kurtuluş, mikrofonu kapattı. Bilgili’nin tepkisi üzerine Kurtuluş “Şunu çıkaralım, atalım dışarı Allah aşkına. En son bu noktaya geldik” dedi. Bilgili salondan ayrıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kurtuluş hakkında ‘görevi kötüye kullanma’, ‘ifade özgürlüğünün engellenmesi’, ‘kamu görevine ilişkin hakların engellenmesi’ suçlarından soruşturma başlattı. Kurtuluş, gece yarısı gözaltına alındı. Kurtuluş ifadesinde “Elif hanımefendi sürekli bağırmaya başladı ben de gayriihtiyari ‘yeter artık bunu alın’ diye serzenişte bulunmuş oldum. Daha sonra kendisiyle konuştuk, hallettik” dedi. Kurtuluş dün çıkarıldığı adliyede hâkimlikçe adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

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CHP’DEN DİSİPLİN SÜRECİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ahmet Kurtuluş hakkında parti içi disiplin sürecinin başlatıldığını belirtti. Çelik, “Kadıköy Belediye Meclisi toplantısı sırasında AK Partili kadın meclis üyesine yönelik ifadeleri nedeniyle meclis üyemiz hakkında parti içi disiplin süreci başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz” dedi.