‘Mikrofon delikanlılığını bırakın’

Akşener partisinin TBMM’deki grup toplantısında özetle şunları söyledi: “İhtiyacımız olan FETÖ’yü sevindirecek kavgalar değil. İhtiyacımız olan, FETÖ’nün siyasi ayağını ortaya çıkarıp siyasetimizi bu kirden, bu pastan temizlemektir. Madem bizim önergelerimize destek vermiyorsunuz, o zaman siz bir önerge verin, ‘FETÖ’nün siyasi ayağını araştıralım’ deyin. Biz, sizin önergenize destek verelim.

(KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya) Hayırdır Mustafa Bey? Bayrak indi de bizim mi haberimiz yok? Akıncı gibi rahatsız olanlara inat, diyeceğiz ki Kıbrıs Türk’tür, Türk kalacak. Ne mutlu Türküm diyene.”