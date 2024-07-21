Mikdat Hoca’dan belediyelere çağrı: Sıcaklara karşı soğuk mekanlar

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Uzmanlara göre, Türkiye’de etkili olan ve özellikle İstanbul ile güney sahillerinde, yüzde 70-90’lara varan nem oranlarıyla ölçülen değerlerin 5-10 derece üzerinde hissedilen hava sıcaklıkları tehlikeli boyuta ulaştı. Tüm yurdu etkileyen ve bazı illerde orman yangınlarına neden olan sıcak hava konusunda AKOM da başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlıkları bulunan vatandaşları güneşli ortamda bulunmamaları konusunda uyardı.

SICAKLAR ‘SESSİZ AFET’

Bir uyarı da İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu’ndan geldi. Hürriyet’e konuşan Kadıoğlu, sıcak havaların doğa kaynaklı bir “sessiz afet” olduğunu söyledi: “Dünyada başta deprem olmak üzere doğa kaynaklı 31 adet afet var, ancak 1959 yılında çıkarılan Afet Kanunu’na göre Türkiye’de kuraklık afet sayılmıyor. Dolayısıyla sıcak hava dalgası da afet sayılmıyor. Oysa sıcak hava dalgası sessiz afettir. Neden olduğu yıkım, deprem gibi toptancı değil ve gözle görülmez. Tek tek ölümlerden kimsenin haberi olmaz.”

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KLİMA YARDIMI YAPILSIN

Aşırı sıcaklarda Kızılay’dan belediyeye ve vatandaşlara kadar herkesin sorumluluğu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, sıcaklarla mücadele konusunda neler yapılması gerektiğini de şu sözlerle aktardı:

- Belediyeler, sadece kış mevsiminde sokakta kalan vatandaşlara yer gösteriyor. Oysa yazın sıcaktan yananlara da ‘soğuklanacakları’ yer göstermeli. ‘Ey vatandaş, evde yatalak hastanız varsa ve klimanız yoksa belediyeye başvurun’ demeli. Belediye belli yerleri soğuklama alanı yapmalı. Bu hacda da yapılıyor.

KIZILAY SU DAĞITSIN

- Geçici olarak portatif klima ya da soğutucu yardımı yapmalı.

- Klimalı dükkânı olan hayırsever işletme sahibi vatandaşlar, dükkânın camına afişler asıp sıcaktan bunalanları soğuklanması için 5 dakika içeriye davet etmeli. Bu sevaptır.

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- Kızılay da yollarda su dağıtmalı.

VATANDAŞLARA ÖNERİLERİ: GÜNEŞİ İÇERİ ALMAYIN

Kullanmadığınız odaların perdelerini gün boyu kapalı tutun. Gerekirse evinizdeki camların dışını, tıpkı arabanızı koruduğunuz gibi alüminyum folyo ile kapatın. Güneşi içeri almayın.

- Evlerin boyalarını yenilediğinizde açık renkleri seçin. İzolasyon sadece kışın değil yazın da önemli.

- Yemekleri günün en sıcak saatlerinde değil, sabah serin saatlerde yapın.

- Yavaş ve bol sulu yaşam sürün. Öğlenleri uyuyun, yani siesta yapın.

- Alkollü ve gazlı içeceklerden kaçının. Susamadan su için.