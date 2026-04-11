Mika Raun’a 1 yıl hapis istendi

#Mika Raun Davası#Cinsiyet Değiştirme#Halkı Aşağılama
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2026 07:00

ÜNLÜ fenomen Mika Raun Can, sosyal medya hesabı X üzerinden paylaştığı bir videoda “Kızlar 3 aylık hamileyim” şeklinde ifadelerde bulunmuştu. Cinsiyet değiştiren Mika Raun’un videosunda, “...kadın doğuma giden kadın uyandı, soluğu jinekologda aldı”, “...kocam hamile olduğumda bak nasıl gözüküyorum, gel bak görüntüm şaka mı ya, ne kadar güzel oluyorum...” şeklinde ifadelerde bulunmuştu.

Gözaltına alınan Mika Raun Can, 31 Ocak günü tutuklanmıştı.

HALKI AŞAĞILAMA’ SUÇLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Mika Raun’un paylaşımları ve söylemleri nedeniyle ‘halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçunu işlediği ve bu nedenle 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, Mika Raun’un ‘hamileyim’ şeklindeki ifadelerle yaptığı paylaşımların, kadınların hamilelik durumunu alenen aşağılayıcı bir bağlamda kullandığı ve toplumda farklı değerlendirmelere yol açtığı belirtildi. İddianame, İstanbul 35’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Özge EĞRİKAR / İSTANBUL

 

