Mika Raun’a 1 yıl hapis istendi

Haberin Devamı

Gözaltına alınan Mika Raun Can, 31 Ocak günü tutuklanmıştı.

‘HALKI AŞAĞILAMA’ SUÇLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Mika Raun’un paylaşımları ve söylemleri nedeniyle ‘halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçunu işlediği ve bu nedenle 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, Mika Raun’un ‘hamileyim’ şeklindeki ifadelerle yaptığı paylaşımların, kadınların hamilelik durumunu alenen aşağılayıcı bir bağlamda kullandığı ve toplumda farklı değerlendirmelere yol açtığı belirtildi. İddianame, İstanbul 35’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

m Özge EĞRİKAR / İSTANBUL