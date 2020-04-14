Mihrimah İsminin Anlamı Nedir? Mihrimah Ne Demek?

Mihrimah Farsça kökenli bir isimdir. Çok uzun yıllardan günümüze kadar ulaşmış ve Türkçede yerleşik olarak kullanılan isimler arasında yer alıyor. Kız çocukları için verilen adlardan biridir. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında ise Mihrimah isminin anlamı ‘Güneş ile Ay’ olarak öne çıkıyor. Bu anlamı itibariyle minik yavrumuza Mihrimah adını verebilirsiniz.

Mihrimah Ne Demek?

Mihrimah çok özel bir anlama sahip olan ve Türkiye'de kız çocukları için kullanılan bir isimdir. Türkçedeki anlamı ‘güneş ve ay’ olarak biliniyor. Bu güzel ve özel anlamı ile beraber kız çocukları adına verilebilecek isimlerden biridir. Tek başına kullanabileceğiniz gibi ayrıca değişik isimlerle bir araya getirebilirsiniz. Böylece hoş bir uyum yakalayabilir ve kız çocuğunuzun hayatı boyunca taşıyabilecek güzel bir isim sunmuş olabilirsiniz.

8 harften oluşan Mihrimah ismi, pembe renk sembolü üzerinden kız çocukları için kullanılır. Hoş anlamı ile beraber ayrıca telaffuzu ve okunuşu üzerinden de naif ve etkileyici bir farklılık yaratmaktadır. Merak edilen ve İnternetten araştırılan bilgiler arasında Ayrıca Mihrimah isminin Kur'an'da geçip geçmediğidir. Mihrimah adı Kur'an'da yer almaz.