Mihalgazi Başkanı’na hakarette tutuklama

Mahkemede de ifade veren Korkmaz, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bir kadını kılık kıyafeti, inancı ve yaşam tarzı üzerinden hedef alan; onurunu ve kişiliğini aşağılamaya yönelik bu çirkin ve ayrımcı ifadeler asla kabul edilemez. Seçilmiş bir kamu görevlisine ve milli iradeye yönelen bu nefret dili, hukuk ve vicdan önünde mutlaka karşılığını bulacaktır” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da “Hukuki sürece müdahil olacağız” mesajını paylaştı.

Zeynep Güneş Akgün’ün bu fotoğrafını alıntılayıp kıyafetine yönelik hakaretlerde bulunan Mehmet Emin Korkmaz tutuklandı.

İYİ PARTİ: KESİN İHRAÇLA DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hakareti sert bir dille kınayarak Zeynep Güneş Akgün’ü makamında ziyaret edeceğini söyledi. Dervişoğlu “Mihalgazi Belediye Başkanı Sayın Zeynep Güneş Hanımefendi ile telefonda görüştük. Maruz kaldığı edepsizliğin, kutsallarımıza yöneltilmiş aşağılık bir tavır olduğu konusundaki kanaatimi ifade ettim. Perşembe günü kendisini Mihalgazi Belediye Başkanlığı’ndaki makamında ziyaret edeceğim. Türk kadınının gücü dünyayı yönetmeye yeter; nasıl yöneteceğine ise kendisi karar verir. İYİ Parti’nin tartışmasız duruşu budur” dedi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel de, Güneş’e hakaret eden İYİ Parti üyesiyle ilgili “Seçme ve seçilme hakkına büyük bir Cumhuriyet kazanımı olarak Atatürk’le birlikte kavuşan Türk kadını, hangi kıyafeti tercih ederse etsin isterse dünyayı yönetebilir. Görüşümüz ve duruşumuz budur. Bu hadsiz ifadeleri kullanan şahıs tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir” dedi.