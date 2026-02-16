Migros depo işçileri ile uzlaştı

Haberin Devamı

Migros, dağıtım merkezlerinde taşeron kadrosunda görev yapan 7 bin 875 çalışanı kadroya alarak sosyal ve sendikal haklara kavuşturduğunu, iş akitleri feshedilen depo çalışanlarıyla yürütülen müzakerelerin ise uzlaşmayla sonuçlandığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye’de özel sektörde en fazla sendikalı çalışana sahip şirket olarak, Migros’un sosyal diyalog ve çalışan hakları konusundaki yaklaşımını kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı. Bu kapsamda, iletilen görüşme taleplerine her zaman iyi niyetle ve çözüm odaklı olarak dönüş yapıldığı ifade edildi.

DGD-SEN Genel Başkanı Neslihan Acar ise Migros işçileri ile şirket yönetimi arasında süren görüşmelerin sonlandığını duyurdu ve “Birliğiyle direnen Migros depo işçileri kazandı. Biz kazandık” dedi.