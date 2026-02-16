×
Migros depo işçileri ile uzlaştı

Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2026 07:00

ÜCRET artışı, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sendikal haklar talebiyle 23 Ocak’tan bu yana eylem yapan Migros depo işçileri ile şirket arasındaki görüşmeler sonuçlandı.

Migros, dağıtım merkezlerinde taşeron kadrosunda görev yapan 7 bin 875 çalışanı kadroya alarak sosyal ve sendikal haklara kavuşturduğunu, iş akitleri feshedilen depo çalışanlarıyla yürütülen müzakerelerin ise uzlaşmayla sonuçlandığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye’de özel sektörde en fazla sendikalı çalışana sahip şirket olarak, Migros’un sosyal diyalog ve çalışan hakları konusundaki yaklaşımını kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı. Bu kapsamda, iletilen görüşme taleplerine her zaman iyi niyetle ve çözüm odaklı olarak dönüş yapıldığı ifade edildi.

DGD-SEN Genel Başkanı Neslihan Acar ise Migros işçileri ile şirket yönetimi arasında süren görüşmelerin sonlandığını duyurdu ve “Birliğiyle direnen Migros depo işçileri kazandı. Biz kazandık” dedi.

