Migrende her hastaya kişisel tedavi

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Kişiselleştirilmiş tedavinin ön plana çıktığını kaydeden Doç. Dr. Öztürk Hürriyet’e şunları söyledi:

“Migren, toplumda en sık görülen nörolojik hastalıklardan biri ve yalnızca bir baş ağrısı değil aynı zamanda iş gücü kaybına, sosyal yaşamın kısıtlanmasına ve yaşam kalitesinin belirgin şekilde bozulmasına yol açabilen kronik bir beyin hastalığıdır. Kişiselleştirilmiş tedavinin amacı, hastanın klinik özellikleri, biyolojik belirteçleri ve yaşam tarzı faktörleri doğrultusunda en uygun tedaviyi seçerek etkinliği artırmak ve yan etkileri azaltmaktır.

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Günümüzde hastanın atak sıklığı, ağrı özellikleri, eşlik eden hastalıkları, yaşam tarzı ve tedavi beklentileri göz önünde bulundurularak, kişiye özel tedavi planları oluşturulabiliyor. Böylece hem tedavi baş ağrısı hem de yaşam kalitesi artırılabiliyor. Özellikle sık atak yaşayan ve günlük yaşamı belirgin şekilde etkilenen hastalarda, atak sayısının azaltılması ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi artık daha ulaşılabilir hedefler haline geldi. Günümüzde klinik kullanımda bulunan CGRP hedefli monoklonal antikorlardan bazıları Türkiye’de de satışa sunuldu. Enjektabl (iğne) olan bu ilaçlar aylık veya üç aylık uygulama avantajına sahip olup özellikle yüksek atak sıklığı olan hastalarda etkili tedavi seçenekleri olarak migren tedavisinde ilk sıralarda yerini aldı.”