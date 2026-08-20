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Midyeciyle tartışan şüpheli, kavgayı ayırmaya çalışan midyecinin kız kardeşini bıçakladı

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#İstanbul#Fatih#Polis
Midyeciyle tartışan şüpheli, kavgayı ayırmaya çalışan midyecinin kız kardeşini bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 01:38

İstanbul Fatih'te midyeciyle tartışan bir kişi, kavgayı ayırmaya çalışan midyecinin kız kardeşini bıçakla yaraladı. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, sığındığı markette polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Olay, saat 22.00 sıralarında Nişanca Mahallesi İsmail Sefa Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz öğrenilemeyen kişi ile sokakta midye satan kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle bıçaklı kavga çıktı. Kavgayı ayırmaya çalışan midyecinin kız kardeşi, şüphelinin bıçaklı saldırısına uğrayarak yaralandı.

MARKETE SIĞINDI

Şüpheli olay yerinden kaçmaya çalışırken, çevredekilerin tepkisinden çekinerek bir markete sığındı. Market sahibi kepengi kapatınca şüpheli içeride kaldı. Bu sırada bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri olaya müdahale etti. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, kavga da sona erdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

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Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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#İstanbul#Fatih#Polis

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