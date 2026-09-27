Midyeci Ahmet’in marka savaşı

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İddiaya göre, İzmir’de ‘Meşhur Midyeci Ahmet’ isimli işletmesi bulunan Ahmet Akalan, sosyal medyada ‘midyeciahmetbostanlı’ isimli kullanıcı adıyla işyerinin tanıtımını yapıtı. Ahmet Çiçek, kendisinin herhangi bir yazılı izni olmadan ‘Midyeci Ahmet’ markasını kullandığı ve benzerlik taşıdığı gerekçesiyle noter kanalıyla Ahmet Akalan’a ihtarname gönderdi. Ahmet Akalan da gelen ihtarname üzerine ‘midyeciahmetbostanlı’ ibaresini kaldırdı. İddiaya göre Akalan, bu defa işletmesinin ismini ‘Since 1985 Meşhur Midyeci Ahmet’ olarak değiştirdi ve Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurarak ‘Since 1985 Meşhur Midyeci Ahmet’ markasını tescil ettirdi.

‘BAĞLANTILI OLDUĞU ALGISI’

Ahmet Çiçek, bu defa markasını izinsiz kullanarak ticari kâr elde ettiği gerekçesiyle Ahmet Akalan’a ‘marka’ davası açtı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, “Ahmet Akalan’ın izinsiz kullanımları müvekkilin marka haklarına tecavüz niteliği taşımaktadır. Ahmet Akalan’ın sosyal medya hesaplarında da ‘Meşhur Midyeci Ahmet’ ismini kullanması, müvekkil ile ekonomik veya idari bir organizasyon içerisinde bulunduğu, müvekkilin ticari faaliyetleriyle bağlantılı olduğu ve müvekkil tarafından yetkilendirildiği yönünde bir algı oluşturabilecek nitelikte olduğu açıktır” denildi.

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Çiçek’in avukatları dava dilekçesinde Akalan ile müvekkilinin markalarının aynı alanda hizmet ettiğini belirterek şu ifadelere yer verdi: “Ahmet Akalan’ın markasının müvekkil adına tescilli markayla karıştırılma ihtimali bulunmaktadır. Müvekkil adına tescilli ‘Midyeci Ahmet’ markalarına yapılan haksız tecavüzün durdurulmasını talep ediyoruz. Ayrıca Akalan adına tescilli ‘Since 1985 Meşhur Midyeci Ahmet’ markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesini istiyoruz.”