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DHA
Haber Giriş: 17.12.2020 - 10:43 | Son Güncelleme:

Midyat'ta taşlı, sopalı, silahlı kavga: 2 yaralı, 4 gözaltı

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Midyat'ta taşlı, sopalı, silahlı kavga: 2 yaralı, 4 gözaltı
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Mardin'in Midyat ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan ve taş, sopa ile silahların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. Jandarmanın tarafları ayırmak için havaya ateş açtığı olayda 4 kişi, gözaltına alındı.

Olay, Midyat ilçesine bağlı kırsal Şenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında yakınlarının cenazesi sonrası başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Taş, sopa ve silahların kullandığı kavgada 2 kişi, yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma ekipleri, tarafları ayırmak için havaya ateş açarken, olayla ilgili 4 kişi, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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