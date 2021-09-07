Midyat'a baÄŸlÄ± DoÄŸanÃ§ay kÃ¶yÃ¼ndeki Mor Yuhanun D'kfone Kilisesi'nde KÄ±ddas ve papazÂ tÃ¶reni dÃ¼zenlendi. Almanya, BelÃ§ika, Fransa, Hollanda, Ä°sveÃ§, Ä°sviÃ§re, Danimarka ve Amerika'dan gelen SÃ¼ryaniler, ayin iÃ§inÂ kilisede toplandÄ±. MidyatÂ Turabdin ve Mor Gabriel ManastÄ±rÄ± metropoliti Timetheos Samuel AktaÅŸ'Ä±n Ã¶nderliÄŸinde Almanya'dan metropolit Hanna AydÄ±n ve Hori Samuel GÃ¼mÃ¼ÅŸ ile Midyat'tan Hori Gabriel AktaÅŸ, Mardin ve ÅžÄ±rnak'ta bulunan Ã§ok sayÄ±da rahip, papaz ve ÅŸemmasÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla yaklaÅŸÄ±k 3 saat devam eden tÃ¶rende ilk olarak Ä°ncil'den bÃ¶lÃ¼mler ve ilahiler okunduÂ ardÄ±ndan dualar edildi daha sonra papaz tÃ¶renine geÃ§ildi. KÃ¶yde yaÅŸayan ÅŸemmas rÃ¼tbesindeki Cello AydÄ±n'a papaz rÃ¼tbesi verilirken,Â dini elbisesi metropolit Samuel AktaÅŸ tarafÄ±ndan giydirildi.Â



PAPAZ OLDU, Ä°SMÄ° DEÄžÄ°ÅžTÄ°



Kilisenin yeni papazÄ± olarak atanan Cello AydÄ±n'Ä±n ismi 'Yuhanun' olarak deÄŸiÅŸtirildi. Papaz elbisesi giydirilen Yuhanun (Cello) AydÄ±n, kÄ±ddas tÃ¶reninin son bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne katÄ±ldÄ±. TÃ¶renin sonunda papaz AydÄ±n,Â teÅŸekkÃ¼r konuÅŸmasÄ± yaptÄ±.Â AydÄ±n, "BugÃ¼n Midyat DoÄŸanÃ§ay Mahallesi iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶nemli gÃ¼ndÃ¼. YaklaÅŸÄ±k 30 yÄ±ldÄ±r kÃ¶yÃ¼mÃ¼zde papaz yoktu ve bugÃ¼n yeniden bu kÃ¶yde bir papaz terhis edildi. O da benim. Elimden ne geliyorsa bÃ¼tÃ¼n cemaatim, hem buradaki cemaatim hem de Avrupa'daki bu kÃ¶ylÃ¼ler, orada yaÅŸayanlar iÃ§in hazÄ±rÄ±m" dedi.Â





AydÄ±n'Ä±n babasÄ± Ä°sa ve annesi Sefre AydÄ±n ile diÄŸer aile bireyleri ve akrabalarÄ± da tÃ¶rende hazÄ±r bulundu. TÃ¶renin ardÄ±ndan misafirlere Ã§eÅŸitli ikramlarda bulunuldu. 30 yÄ±ldÄ±r papazÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± kiliseye yeniÂ papaz atamasÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± ise hem yurt iÃ§inde hemÂ yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan SÃ¼ryaniler arasÄ±ndaÂ bÃ¼yÃ¼k sevinÃ§le karÅŸÄ±landÄ±.Â Yuhanun AydÄ±n, DoÄŸanÃ§ay kÃ¶yÃ¼nÃ¼n yanÄ± sÄ±ra Mor Gabriel ManastÄ±rÄ± Mmtropoliti Samuel AktaÅŸ'Ä±n gÃ¶revlendirmesiyle farklÄ± kÃ¶ylerde de SÃ¼ryanilerin gÃ¼nlÃ¼k ibadet ve diÄŸer dini tÃ¶renlerinde yer alacak.



BarÄ±ÅŸtepe Mor Yakup ManastÄ±rÄ± rahibi Daniel SavcÄ±, "Uzun zamandan beri ilk defa bir ruhani burada seÃ§ildi. Buradaki SÃ¼ryaniler ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda olan SÃ¼ryaniler tarafÄ±ndan karar verildi.Â Patrikten ve sonra bizim metropolitten de izin alÄ±ndÄ±. BugÃ¼n tÃ¶reni gerÃ§ekleÅŸtirildi. Onun iÃ§in mutluyuz. Din hizmetiniÂ buradaki Hristiyanlara, SÃ¼ryanilere verebilmesi iÃ§in ruhanilik mertebesi verildi. Ã–zelikle herkese, kim katÄ±ldÄ±ysa ve bÃ¼tÃ¼n kÃ¶y halkÄ±na, MÃ¼slÃ¼man'Ä±, Hristiyan'Ä±, kim katÄ±ldÄ±ysa kim bu mutluluÄŸu paylaÅŸtÄ±ysa teÅŸekkÃ¼r ediyoruz" dedi.



DoÄŸanÃ§ay kÃ¶yÃ¼nden 1985 yÄ±lÄ±nda Almanya'ya gÃ¶Ã§ eden SÃ¼ryani CÄ±rcis OÄŸur daÂ tÃ¶ren iÃ§in Midyat'a geldiÄŸini sÃ¶yleyerek, "1985 yÄ±lÄ±ndan beri bu benim kÃ¶ye ilk geliÅŸim. BugÃ¼nden sonra kilisemiz aÃ§Ä±ldÄ±, papazÄ±mÄ±z oldu, kapÄ± aÃ§Ä±k. Ã‡ok mutluyuz. BugÃ¼nden sonra her zaman elimizden geldiÄŸince hep kÃ¶ye geleceÄŸiz" diye konuÅŸtu.Â





30 YIL SONRA ATAMAÂ



1980'li yÄ±llarda Ã§eÅŸitli nedenlerleÂ Avrupa Ã¼lkelerine gÃ¶Ã§ eden SÃ¼ryanilerle birlikte DoÄŸanÃ§ay kÃ¶yÃ¼nde bulunan SÃ¼ryani Ortodoks Mor Yuhanon D'kfone Kilisesi papazÄ± Denho Bulut da Almanya'ya gÃ¶Ã§ ederek, orada yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. Denho Bulut'un hayatta olmasÄ±ndan dolayÄ± yerine yeni papaz atamasÄ± yapÄ±lamÄ±yordu. Bulut'un geÃ§enÂ yÄ±l Almanya'da yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesi Ã¼zerine boÅŸalan papaz gÃ¶revine 30 yÄ±l sonra atama yapÄ±ldÄ±.Â

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