Midyatlı şehidin ismi yapımı tamamlanan liseye verildi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Midyat ilçesinde yapımı tamamlanan 24 derslikli liseye, Hakkari’nin Çukurca ilçesinde geçen yıl teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış’ın ismi verildi. Okulun açılış törenine Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, Belediye Başkanı Veysi Şahin, şehidin annesi Safiye ve babası Safiye ve İbrahim Barış ile vatandaşlar katıldı. Açılış öncesi şehitler için dua edildi. Ardından kurdele kesildi. Tören sonrası konuşma yapan Kaymakam Tekin Dundar, "Bu okulun öğrencilerimize, öğretmenlerimize, tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.



Şehidin babası İbrahim Barış ise, yeni yapılan okulu şehit oğlu Mehmet Sait Barış’ın adının verilmesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.