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Midlas’ta ilk test

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#Milli Savunma Bakanlığı#Cumhurbaşkanlığı#Midlas
Midlas’ta ilk test
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2022 07:00

Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB), Milli Dikey Atım Sistemi’nin (MİDLAS) ilk test atışını başarıyla yaptığını duyurdu.

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MİDLAS’ın ilk testinde HİSAR füzesi ateşlendi. Dünyada sayılı ülkenin üretebildiği güverte altı dikey atım lançer sistemi MİDLAS, 2023’te ilk kez İSTANBUL fırkateynine entegre edilecek ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın envanterine girecek. Böylece Türkiye, kendi tasarlayıp ürettiği gemisinden, kendi lançeri ve kendi hava savunma füzesini kullanabilen dünyadaki sayılı ülkelerden biri olacak. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Roketsan tarafından üretilen MİDLAS ilk atışlı testi başarıyla gerçekleştirildi. MİDLAS 2023’te ilk kez İSTANBUL fırkateynine entegre edilerek Deniz Kuvvetleri’mizin envanterine girecek. Ülkemizin deniz platformları dikey atım lançer sistemi ihtiyacında dışa bağımlılığına son verecek olan MİDLAS’ın hayata geçirilmesinde emeği geçenleri kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. MİDLAS Şimdiden Deniz Kuvvetleri’mize hayırlı olsun” denildi.

 

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#Milli Savunma Bakanlığı#Cumhurbaşkanlığı#Midlas

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