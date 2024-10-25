×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Midilli'de ceset bulundu! Kayıp balıkçıya ait olup, olmadığı araştırılıyor

Güncelleme Tarihi:

#Balıkesir#Midill#Yunanistan
Midillide ceset bulundu Kayıp balıkçıya ait olup, olmadığı araştırılıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 11:49

Balıkesir'de balıkçı Kadir Kalanoğlu (73), 10 gün önce tekne ile açıldıktan kayboldu. Yunanistan'ın Midilli Adası'nda dün sabah bulunan erkek cesedinin Kalanoğlu'na ait olup, olmadığı araştırılıyor.

Haberin Devamı

İzmir Aliağa'dan geçip, teknesi ile Ayvalık'a gitmek için yola çıkan balıkçı Kadir Kalanoğlu, 15 Ekim'de Altınova açıklarında kayboldu. Kalanoğlu için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Kalanoğlu'ndan 10 gündür haber alınamazken, Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki kıyıya dün sabah bir ceset vurdu. Üzerinde can yeleği olan, tanınmaz haldeki cesette bulunan kolye ve saatin fotoğrafları, Yunan makamları tarafından Türk makamlarına gönderildi. Kalanoğlu'nun ailesine ulaşan yetkililer, fotoğrafları inceletti. İlk belirlemelere göre; saat ve kolyenin Kalanoğlu'na ait olabileceği üzerinde duruluyor. Ceset Midilli'de bir hastanenin morguna kaldırıldı. DNA testi sonucuna göre cansız bedenin Kadir Kalanoğlu'na ait olup olmadığı belirlenecek. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Balıkesir#Midill#Yunanistan

BAKMADAN GEÇME!