×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Midibüs ve otobüslere Bozcaada’ya giriş yasağı

Güncelleme Tarihi:

#Çanakkale#Bozcaada#Yasak
Midibüs ve otobüslere Bozcaada’ya giriş yasağı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2023 07:00

Çanakkale'nin turizm cenneti Bozcaada ilçesine, ilçe Trafik Komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda 19-32 kişilik midibüs, otobüs tipi araçların geçişleri yaz sezonu boyunca yasaklandı.

Haberin Devamı

TIR, kamyon ve iş makinası gibi araçların geçişine ise pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri izin verilecek. Konuya ilişkin İlçe Trafik Komisyonu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Geyikli-Bozcaada hattında 19-32 kişilik midibüs, otobüs tipi araçların geçişleri yaz sezonu boyunca yasaklanmıştır. TIR, kamyon ve iş makinası tipindeki araçlar ise pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri geçiş yapabileceklerdir. Bu araçların cuma, cumartesi, pazar ve özel günlerde adaya geçişlerine izin verilmemektedir. Sefer planlamanızı buna göre yapmanız önemli rica olunur."

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çanakkale#Bozcaada#Yasak

BAKMADAN GEÇME!

Yaz geldi tartışma başladı: Güneş kremi kullanımı D vitamini alımını engeller mi 30 dakika yeterli

Yaz geldi tartışma başladı: Güneş kremi kullanımı D vitamini alımını engeller mi? '30 dakika yeterli'

#Sağlık
10 SORUDA KIZAMIK DOSYASI I Çocuklardan sonra yetişkinler de risk altında Peki nasıl korunacağız

10 SORUDA KIZAMIK DOSYASI I Çocuklardan sonra yetişkinler de risk altında! Peki nasıl korunacağız?

#Kızamık Salgını
Akıllı telefonlar, kablosuz kulaklıklar, hız sabitleyiciler, kontrollü uçuş sistemleri... Apollo Ay misyonu teknolojiyi nasıl değiştirdi

Akıllı telefonlar, kablosuz kulaklıklar, hız sabitleyiciler, kontrollü uçuş sistemleri... Apollo Ay misyonu teknolojiyi nasıl değiştirdi?

#NASA