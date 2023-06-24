Midibüs ve otobüslere Bozcaada’ya giriş yasağı

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TIR, kamyon ve iş makinası gibi araçların geçişine ise pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri izin verilecek. Konuya ilişkin İlçe Trafik Komisyonu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Geyikli-Bozcaada hattında 19-32 kişilik midibüs, otobüs tipi araçların geçişleri yaz sezonu boyunca yasaklanmıştır. TIR, kamyon ve iş makinası tipindeki araçlar ise pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri geçiş yapabileceklerdir. Bu araçların cuma, cumartesi, pazar ve özel günlerde adaya geçişlerine izin verilmemektedir. Sefer planlamanızı buna göre yapmanız önemli rica olunur."