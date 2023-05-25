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Midibüs ile otomobil çarpıştı; 12 yaralı

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#Serik#Antalya#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 10:07

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışıp devrilen otel personel servis midibüsündeki 12 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 06.30 sıralarında Antalya- Alanya D 400 kara yolu Dörtyol kavşağında meydana geldi. Antalya'dan Manavgat yönüne giden Turay Koşar idaresindeki 07 AGZ 977 plakalı otel personel servis midibüsü ile İlker Özdemir idaresindeki 42 EEM 98 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan minibüs yolun ortasına devrildi. Sürücülerin yara almadan atlattığı kazada, midibüste bulunan isimleri henüz tespit edilemeyen 12 kişi yaralandı.

Midibüs ile otomobil çarpıştı; 12 yaralı

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar midibüsün içerisinden itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımı ile çıkartıldı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Serik'teki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Midibüs ile otomobil çarpıştı; 12 yaralı

Kaza nedeniyle yol 1 saat trafiğe kapanırken, polis ulaşımı yan yollardan sağladı. Midibüsün kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

Bölge esnafı, aynı kavşakta sürekli kaza olduğunu, önlem alınması gerektiğini söyledi.

Midibüs ile otomobil çarpıştı; 12 yaralı

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#Serik#Antalya#Trafik Kazası

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