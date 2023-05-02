Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Midesinden 1 kilo 198 gram uyuşturucu çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Erzincan#Uyuşturucu#Mide
Midesinden 1 kilo 198 gram uyuşturucu çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 14:33

Erzincan'da, polisin yol uygulamasında durdurduğu İran plakalı otobüste yolculuk yapan Abdolmannan S.'nin (23) midesinden 106 parça halinde 1 kilo 198 gram Afyon sakızı çıktı.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Nisan günü uygulama noktasında İran plakalı yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yolculuk yapan Abdolmannan S.'nin, şüphe üzerine alınan kararla, götürüldüğü hastanede tomografisi çekildi.

Midesinden 1 kilo 198 gram uyuşturucu çıktı

Tomografide, Abdolmannan S.'nin mide ve bağırsağında uyuşturucu tespit edildi. Abdolmannan S.'nin midesinden doğal yollarla 106 parça halinde 1 kilo 198 gram Afyon sakızı çıktı.

Gözaltına alınan Abdolmannan S., emniyetteki işlemlerinin ardından 1 Mayıs günü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Midesinden 1 kilo 198 gram uyuşturucu çıktı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Erzincan#Uyuşturucu#Mide

BAKMADAN GEÇME!

Kuledeki Prenslerin gizemi 540 yılın ardından yeniden gündemde... İngilterenin gördüğü en acımasız aile içi çatışmalardan biri

'Kuledeki Prensler'in gizemi 540 yılın ardından yeniden gündemde... 'İngiltere'nin gördüğü en acımasız aile içi çatışmalardan biri'

#Kral Charles
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bir türlü affedemiyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bir türlü affedemiyorum?

#Sağlık
Milyoner Playboy yıldızının sır dolu ölümü... 15 yıl önce işlenen cinayeti kanlı bir havlu mu çözecek

Milyoner Playboy yıldızının sır dolu ölümü... 15 yıl önce işlenen cinayeti kanlı bir havlu mu çözecek?

#ABD