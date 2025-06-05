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Midesinde uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı

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#Tutuklama#Uyuşturucu#Narkotik
Midesinde uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2025 16:35

Denizli'de midesinde kapsül halinde uyuşturucu tespit edilen bir şüpheli tutuklandı. Şüphelinin valizinde yapılan aramada, 1 kilo 257 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken şüpheli havalimanında gözaltına alındı.

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 İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İran'dan Çardak Havalimanı'na gelen bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı.

1 KİLO 257 GRAM SENTETİK UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Söz konusu yolcu havalimanında gözaltına alındı. Şüphelinin valizinde yapılan aramada, eşyalara emdirilmiş 1 kilo 257 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Midesinde uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı

Polise, uyuşturucu yuttuğunu itiraf eden İran uyruklu zanlı, iç beden muayenesi için hastaneye götürüldü. Röntgeni çekilen şüphelinin kapsül haline getirilen uyuşturucu hapları yuttuğu belirlendi.

MİDESİNDEN 3 KAPSÜL ÇIKARILDI

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Denizli Devlet Hastanesi'nde gözlem altında tutulan zanlının midesinden 3 kapsül halinde 15 uyuşturucu hap çıkarıldı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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#Tutuklama#Uyuşturucu#Narkotik

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