×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Midelerinden uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Uyuşturucu Operasyonu#Metamfetamin Kaçakçılığı#Yabancı Uyruklu Şüpheliler
Midelerinden uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2026 18:42

 DİYARBAKIR’da polisin yaptığı operasyonda gözaltına alınan ve kapsüller halinde toplamda 780 gram metamfetamini yutarak midelerinde taşıdığı belirlenen yabancı uyruklu 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik 2 Eylül’de operasyon düzenlendi. Operasyonda, yurt dışından Türkiye’ye uyuşturucu madde getireceği belirlenen yabancı uyruklu 2 şüpheli takibe alındı. Operasyonla yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin kontrollerinde, uyuşturucu maddeyi kapsüller halinde yutarak midelerinde taşıdığı tespit edildi. Sağlık kuruluşunda yapılan iç beden muayenesinde, 112 kapsül halinde toplam 780 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uyuşturucu Operasyonu#Metamfetamin Kaçakçılığı#Yabancı Uyruklu Şüpheliler

BAKMADAN GEÇME!