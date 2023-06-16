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Midelerinde uyuşturucu taşıyan 2 İranlı tutuklandı

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#Erzincan#Uyuşturucu#Narkotik
Midelerinde uyuşturucu taşıyan 2 İranlı tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 09:29

Erzincan'da midelerinde kapsüller halinde uyuşturucu taşıdığı belirlenip, gözaltına alınan İran uyruklu 2 kişi, tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akyazı uygulama noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı. Polis, hareketlerinden şüphelendiği 2 İran uyruklu yolcuyu, hastaneye götürerek tomografilerini çektirdi.

Midelerinde uyuşturucu taşıyan 2 İranlı tutuklandı

Tomografide, midelerinde yabancı cisim olduğu belirlendi. Yapılan tıbbi müdahale ile şüphelilerden M.M.A.'nın midesinden 81 kapsül halinde 934,96 gram, O.A.'nın midesinden ise 67 kapsül halinde 813,07 gram Afyon sakızı çıkarıldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.  

Midelerinde uyuşturucu taşıyan 2 İranlı tutuklandı

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#Erzincan#Uyuşturucu#Narkotik

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