×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Mide küçültme ameliyatı sonrası hayatını kaybetmişti... Hastane hakkında idari soruşturma başlatıldı

Güncelleme Tarihi:

#Ordu#Fatsa#Ameliyat
Mide küçültme ameliyatı sonrası hayatını kaybetmişti... Hastane hakkında idari soruşturma başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 17:31

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki özel bir hastanede, kilo vermek için mide küçültme operasyonu olan ve sonrasında hayatını kaybeden 26 yaşındaki Neslihan Yılmaz'ın ölümüyle ilgili, İl Sağlık Müdürlüğü'nün idari soruşturma başlattığı öğrenildi. Ameliyatı yapan Opr. Dr. Erkan Aksoy'un kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda Neslihan ile sohbet ettiği, hastanın durumu hakkında bilgilendirmelerde bulunduğu görülmüştü.

Haberin Devamı

Samsun'un Terme ilçesinde yaşayan Yılmaz ailesinin 3 çocuğundan biri olan ve Ankara'da çağrı merkezinde çalışan Neslihan Yılmaz (26), fazla kilolarından kurtulmak için Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Özel Medi-Tech Hastanesi'nde operasyon geçirmeye karar verdi. 27 Mayıs 2024 tarihinde yapılan tahlillerin ardından aynı gün operasyona alınan Yılmaz, ameliyat sonrası 3 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi.

AİLE, ‘TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA VE SAİR SUÇLAR' GEREKÇESİYLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Eve döndüğünde rahatsızlanan Yılmaz, yeniden hastaneye gitti. 12 ve 17 Haziran 2024 tarihlerinde her biri yaklaşık 5 saat süren ameliyatlara alınan Neslihan, 21 Haziran 2024 tarihinde hayatını kaybetti. Bunun üzerine kızlarını kaybeden acılı aile, operasyonu gerçekleştiren Opr. Dr. Erkan Aksoy ve hastane yönetiminden, ‘taksirle ölüme neden olma ve sair suçlar' gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Haberin Devamı

Mide küçültme ameliyatı sonrası hayatını kaybetmişti... Hastane hakkında idari soruşturma başlatıldı

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldığı, dosyaların incelendiği ve eksikliğin olması halinde dosyaların Sağlık Bakanlığı'na gönderileceği, ihmalin olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.

Mide küçültme ameliyatı sonrası hayatını kaybetmişti... Hastane hakkında idari soruşturma başlatıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ordu#Fatsa#Ameliyat

BAKMADAN GEÇME!