Mide içi uyuşturucu kaçakçılığı: Röntgen çekiminde yakayı ele verdiler

Haberin Devamı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S. B. ve O. R.’nin, ‘Yutma yöntemi’ ile kentte uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekipler, düzenlenen operasyonla 2 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda hassas terazi, uyuşturucu sevkiyatında yutma yönteminde kullanılan materyaller, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 20 bin 210 TL, bin 320 avro ve 10 dolara el konuldu.

RÖNTENGEN ÇEKİMİNDE YAKAYI ELE VERDİLER

Gözaltına alınan S.B. ve O.R., muayene edilmek üzere Nevşehir Devlet Hastanesi’ne getirildi. Röntgeni ve ultrason çekiminde, şüphelilerin midelerinde kapsüller tespit edildi. Yapılan müdahaleyle 2 şüphelinin midesinden 101 kapsül halinde 722 gram metamfetamin çıktı. Adliyeye sevk edilen S.B. ve O.R., tutuklanarak cezaevine konuldu.