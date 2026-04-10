×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Mide içi uyuşturucu kaçakçılığı: Röntgen çekiminde yakayı ele verdiler

Güncelleme Tarihi:

#Nevşehir Uyuşturucu#Metamfetamin Kaçakçılığı#Röntgen Uyuşturucu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2026 13:04

Nevşehir’de midelerinde 101 kapsül halinde toplam 722 gram metamfetamin ile yakalanan S.B. ve O.R. tutuklandı. Şüphelilerin uyuşturucu kaçakçılık oyunu röntgen çekimi sayesinde ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S. B. ve O. R.’nin, ‘Yutma yöntemi’ ile kentte uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekipler, düzenlenen operasyonla 2 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda hassas terazi, uyuşturucu sevkiyatında yutma yönteminde kullanılan materyaller, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 20 bin 210 TL, bin 320 avro ve 10 dolara el konuldu.

RÖNTENGEN ÇEKİMİNDE YAKAYI ELE VERDİLER

Gözaltına alınan S.B. ve O.R., muayene edilmek üzere Nevşehir Devlet Hastanesi’ne getirildi. Röntgeni ve ultrason çekiminde, şüphelilerin midelerinde kapsüller tespit edildi. Yapılan müdahaleyle 2 şüphelinin midesinden 101 kapsül halinde 722 gram metamfetamin çıktı. Adliyeye sevk edilen S.B. ve O.R., tutuklanarak cezaevine konuldu.

BAKMADAN GEÇME!