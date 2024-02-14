Mide bulandıran ‘temizlik’

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Edirne’de bir alışveriş merkezinde kahve satışı yapan dükkânda, işletmeci H.Z.’nin fincanları tükürerek temizlediği görüntüler, yabancı bir turist tarafından kayıt altına alınıp sosyal medyada paylaşıldı. Tepki toplayan görüntüler üzerine Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İşyerine giden Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı işyeri denetim birimi ve zabıta ekipleri, işletmenin çalışma ruhsatının olmadığını tespit etti. Hijyen ve sağlık kurallarına uymayan ve çalışma ruhsatı bulunmayan işyeri mühürlendi. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan işletmeci H.Z. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hâkimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan işletmeye 7 Ocak 2022’de ruhsat verildiği ancak kısa süre önce el değiştirdiği, dükkânı alan H.Z.’nin çalışma ruhsatı için belediyeye başvurmadığı öğrenildi. m Olgay GÜLER - Umut IŞIK / DHA