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Mide bulandıran görüntü! Piyasaya sürülmek üzere çürümüş hayvan kafaları bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Hayvan Kafaları#Sağlıksız Gıda#İmha
Mide bulandıran görüntü Piyasaya sürülmek üzere çürümüş hayvan kafaları bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2025 19:15

Bursa’nın Gemlik ilçesinde koku şikayeti üzerine denetim yapılan boş tamirhanede, satılmak üzere istiflenen çok sayıda çürümüş büyükbaş hayvan kafası bulundu.

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BAĞ-KUR Sanayi Sitesi’ndeki boş bir tamirhaneden kötü koku geldiği yönündeki şikayet üzerine Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile polis ekipleri denetim için söz konusu adrese gitti. Kapısı çilingirle açılan tamirhanede, paletler arasına istiflenmiş halde çok sayıda büyükbaş hayvan kafası bulundu. Kurban Bayramı’nda toplanan ve sağlıksız koşullarda saklandığı belirlenen hayvan kafalarının çürüdüğü belirlendi.

İMHA EDİLMEK ÜZERE EL KONULDU

Sakatatçılara satılmak üzere istiflenen çürük büyükbaş hayvan kafalarına imha edilmek üzere el konulurken, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Bozulmuş, değiştirilmiş ya da sağlıksız gıda maddesi satmak veya bu amaçla bulundurmak’ suçundan soruşturma başlatıldı.

 

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#Hayvan Kafaları#Sağlıksız Gıda#İmha

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