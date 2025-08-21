Mide bulandıran görüntü: Kurtlanmış pirinçler, kokmuş sucuklar, tarihi geçmiş peynirler...

Haberin Devamı

Kent merkezinde zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit eden ürünlerin satışı ile ilgili zincir marketlerde denetim yaptı.

BOZULMUŞ SUCUKLAR, TARİHİ GEÇMİŞ PEYNİRLER, ÇİKOLATALAR

Denetimlerde paketlerde ve açıkta satılan yaklaşık 2 ton pirinçlerde kurtlanma olduğu, bozulmuş sucuklar, tarihi geçmiş süt ürünleri, çikolatalar, peynir, tavuk ve et bulyonlar ile çeşitli şekerleme ve meşrubatlara rastlandı.

Ele geçirilen bozuk ürünlere imha edilmek üzere el konulurken, sağlıksız gıda sattığı belirlenen işletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı.